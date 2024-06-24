أشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، في مؤتمر صحافي من صالون الشرف في المطار في ختام الجولة الميدانية، الى انه "تمّ إطلاع السفراء الذين زاروا المطار على آلية العمل المُعتمدة هناك خصوصاً على صعيد عمليات النقل والتصدير الملتزمة بكافة المعايير الدولية".
وتابع :"لقد زار السفراء لـ"سور المطار" للإطلاع على كافة الإجراءات الأمنية المتخذة هناك"، مؤكدا ان "تقرير صحيفة "تلغراف" هو تشويه لسمعة مطار بيروت وسنتقدم بدعوى قانونية ضدها لأنها عملت على إستهداف لبنان ككل معنوياً وليس فقط المطار".
وذكّر حمية ان "العدو الإسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية كما أنه يحلق أيضاً فوق مطار بيروت الدولي وهذه الإنتهاكات مستمرة".
كانت هذه تفاصيل خبر حمية بختام الجولة الميدانية بالمطار: ما يحصل حرب نفسية ضد لبنان وأثبتنا أن مقال "تيلغراف" سخيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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