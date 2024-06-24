أكّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، أنّ "مطار بيروت الدولي لم يتأثّر بما نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانيّة".
وكشف، في ختام جولة ميدانيّة قام بها عدد من السّفراء ووسائل الإعلام، في مطار بيروت، تلبيةً لدعوة وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، وذلك ردًّا على تقرير لصحيفة "تلغراف" زعم تخزين "حزب الله" لصواريخ في المطار، أنّ "109 طائرات خرجت من لبنان، بينما أكثر من 100 طائرة وصلت، وبالتّالي فإنّ عمل المطار لم يتأثّر رغم مقال الصّحيفة".
وشدّد مكاري على أنّ "من الممنوع أن تكون هناك عمليّة تصفية حسابات بين لبنانيّين على حساب مطار بيروت أو على حساب أي مرفق آخر".
كانت هذه تفاصيل خبر مكاري: مممنوع أن تكون هناك تصفية حسابات بين لبنانيين على حساب المطار أو أي مرفق آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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