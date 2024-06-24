السفير المصري: وجودنا في المطار اليوم هو رسالة دعم للبنان وندعو للتهدئة وتخفيف التوتر قدر الإمكان

اشار السفير المصري علاء موسى في تصريح له بختام الجولة الميدانية في المطار، الى انه "اطلعنا على آلية العمل هناك وتفقدنا عدداً من المنشآت واستمعنا من المسؤولين تفاصيل عن مجريات العمليات هناك خصوصاً في ما يتعلق بالاستيراد والتصدير".

وشدد موسى، على ان "وجودنا في المطار اليوم هو رسالة دعم للبنان ونحنُ ندعو للتهدئة وتخفيف التوتر قدر الإمكان"، معتبرا ان "السعي الأساس يكمن في وقف حرب غزة وبالتأكيد فإن حصول ذلك سيؤدي إلى وقف الجبهات الأخرى".

ولفت موسى الى ان "صحيفة "تلغراف" تتحمل مسؤولية ما نشرته نقلاً عن مصادر غير معروفة"، مشيرا الى انه "ليس لديّ صلاحية لتفتيش مطار بيروت ولكن ما استمعنا إليه من المسؤولين هناك توضح أن مسار العمل يمضي وفق آليات جيدة".

ورأى أن "ما نحتاجه في لبنان والمنطقة هو التهدئة من أجل الوصول إلى حلول لملفات عديدة".