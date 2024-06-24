نصار: حركة المطار طبيعية لكنني أجدد المطالبة بفتح مطار القليعات ولا تأخذوا هذا الكلام على المحمل السياسي

كشف وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال، وليد نصار، عن أن "عام 2023 تجاوز عدد الوافدين إلى إسرائيل المليون و500 ألف شخص، والحرب التي حصلت جعلت الكيان الإسرائيلي يخسر هذا العدد ولذلك من المتوقع أن يواجه لبنان الحرب النفسية التي تطال المطار".

ورأى أن "لبنان بحاجة إلى مطارين، ويجب إعادة بحث تفعيل مطار القليعات بأسرع وقتٍ ممكن"، لافتا الى ان "مطار بيروت هو الرئيسي في لبنان بينما مطار القليعات هو مُكمل للأوّل ولا يحلّ مكانه".

وأكد أن "حركة المطار طبيعية لكنني أجدد المطالبة بفتح مطار القليعات ولا تأخذوا هذا الكلام على المحمل السياسي".