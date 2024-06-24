مستوطنون اقتحموا باحات المسجد الأقصى في القدس بحماية الشرطة الإسرائيلية

ذكرت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "مستوطنين اقتحموا باحات ​المسجد الأقصى​ المبارك في مدينة القدس، بحماية الشّرطة الإسرائيليّة، ونفّذوا جولات استفزازيّة، وأدّوا طقوسًا تلموديّةً في باحاته"، مشيرةً إلى أنّ "الشّرطة حوّلت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلّة إلى ثكنة عسكريّة، ونشرت المئات من عناصرها في شوارعها، خاصّةً عند بوابات الأقصى؛ وفرضت قيودًا على دخول المصلّين الفلسطينيّين".

وكانت قد أفادت الوكالة أمس، بأنّ "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات، ونفّذوا جولات استفزازيّة في باحاته، وأدوّا طقوسًا تلموديّة".