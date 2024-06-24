كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن دعوى قضائية في كوريا الجنوبية تتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو و7 مسؤولين إسرائيليين آخرين بارتكاب جرائم حرب. وفي وقت سابق، كشفت قناة "روسيا اليوم" بأن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر مذكرات اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. واشارت القناة الى ان "المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر أيضا مذكرات اعتقال بحق قادة حركة حماس".

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت: دعوى قضائية في كوريا الجنوبية تتهم نتانياهو و7 مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.