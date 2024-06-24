مقتل شرطي و3 تجار مخدرات خلال مواجهة مسلحة في شمال شرق المكسيك

كشفت حكومة ولاية تاماوليباس ​المكسيك​يّة، عن مقتل عنصر في حرس الولاية وثلاثة أشخاص يُشتبه في أنّهم من تجّار المخدّرات، إثر إطلاق نار وقع عندما كانت الشّرطة تطارد شاحنةً صغيرةً تنقل رجالًا مسلّحين في مدينة ماتاموروس في شمال شرق المكسيك، مشيرةً إلى فرار أحد المسلّحين.

وتشهد ماتاموروس الواقعة عند الحدود مع ولاية تكساس الأميركيّة، والّتي تشكّل محطّةً على طريق المهاجرين الّذين يعبرون بطريقة غير نظاميّة نهر ريو غراندي للتوجّه إلى الولايات المتحدة الأميركيّة، مواجهات بين عصابة "كلان ديل غولفو" وكارتلات منافسة، مثل "لوس زيتاس".