الرئيس التايواني: الصين ليس لديها الحق في معاقبة شعب تايوان على ما يمثله

أكّد رئيس ​تايوان​ لاي تيشنغ-تي (Lai Ching Te)، أنّ ​الصين​ "ليس لديها الحقّ في معاقبة شعب تايوان على ما يمثّله، ولا الحقّ في محاكمة تايوانيّين خارج حدودها"، وذلك بعدما أدرجت بكين الجمعة، عقوبة الإعدام ضمن التّدابير الجنائيّة الجديدة الّتي تستهدف الانفصاليّين التّايوانيّين المفترضين.

وأشار إلى أنّ "الدّيمقراطيّة ليست أصل الجريمة. الاستبداد هو أصل الجريمة"، لافتًا إلى أنّ العلاقات بين الجانبين ستتدهور في حال "لم تقبل الصّين بوجود جمهوريّة الصّين (الاسم الرّسمي لتايوان)، وتجري تبادلات وحوارات مع الحكومة التّايوانيّة الشّرعيّة والمنتخبة ديمقراطيًّا".

واعتبر الرّئيس التّايواني أنّ "هذا هو الطّريق الصّحيح لتحسين رفاهيّة النّاس على جانبَي مضيق تايوان"، الممرّ المائي البالغ طوله 180 كيلومترًا والّذي يفصل بين تايوان والصين.

مع الإشارة إلى أنّ الصّين تَعتبر تايوان الّتي تتمتع بحكم ذاتي، جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، ولا تستبعد اللّجوء إلى القوّة لاستعادتها، إذا لزم الأمر.