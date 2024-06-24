لجنة التحقيق في قضية الغواصات وجّهت تحذيرات لـ 5 قادة يشملهم التحقيق بينهم نتانياهو ووزير الدفاع السابق

وجّهت لجنة التحقيق في قضية الغواصات تحذيرات لـ5 قادة يشملهم التحقيق بينهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الاسرائيلي السابق".

وفي وقت سابق، قررت الحكومة الإسرائيلية، تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن ملابسات صفقة الغواصات المبرمة مع ألمانيا، وقد قدم زعيم أكبر حزب يهودي متشدد استقالته من الكنيست بعد التوصل إلى اتفاق مع النيابة العامة حول قضية احتيال ضريبي.

ويشتبه في حصول ضباط كبار ومقربين من نتانياهو على رشاوى لتمرير صفقة الغواصات عام 2012.

وقد صوت 26 وزيرا لصالح الاقتراح، مقابل وزيرة الداخلية أيليت شاكيد التي صوتت ضده، في حين امتنع رئيس الوزراء نفتالي بينيت عن التصويت.