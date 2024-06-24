أشارت وزارة التّجارة الصينيّة، تعليقًا على القواعد الّتي اقترحتها وزارة الخزانة الأميركية للحدّ من الاستثمارات في الصين، إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية أكّدت مرارًا وتكرارًا أنّها لا تنوي قطع العلاقات مع الصّين، أو تقييد تنميتها الاقتصاديّة، إلّا أنّها أصرّت مع ذلك، على إصدار مسودّة قواعد من شأنها تقييد استثمارات الشّركات الأميركيّة في الصّين؛ وعرقلة التطوّر الطّبيعي للصّناعة الصّينيّة".
ورأت في بيان، أنّه "هذا يُعدّ مثالًا نموذجيًّا لتعميم الأمن القومي الّذي يخالف التّوافق الّذي توصّل إليه رئيسا البلدين، في اجتماع سان فرانسيسكو"، مؤكّدةً أنّ "هذا سيكون له تأثير على التّعاون التّجاري والاقتصادي الطّبيعي بين الشّركات الصّينيّة والأميركيّة، وسيقوّض التّجارة الدّوليّة والنّظام الاقتصادي، ويعطّل أمن واستقرار سلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستيّة العالميّة".
ولفتت الوزارة إلى أنّه "يتعيّن على الولايات المتّحدة احترام قوانين اقتصاد السّوق ومبادئ المنافسة العادلة، والتوقّف عن تسييس القضايا التّجاريّة والاقتصاديّة واستغلالها كسلاح، ورفع القيود الاستثماريّة المفروضة على الصّين، وخلق ظروف مواتية للتّعاون التّجاري والاقتصادي بين الصّين والولايات المتّحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر التجارة الصينية: على أميركا التوقف عن تسييس القضايا التجارية ورفع القيود الاستثمارية على بلدنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.