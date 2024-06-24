بوحبيب التقى السفير الايراني وعرض معه الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب سفير ايران في لبنان مجتبى اماني وعرض معه الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.

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