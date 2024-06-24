أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّه "بعد أن أوقفت شعبة المعلومات بتاريخ سابق بعض أفراد عصابة تنشط بعمليّات سلب درّاجات آليّة بقوّة السّلاح على طريق المطار، واصلت القطعات المختصة في الشّعبة جهودها الاستعلاميّة والميدانيّة لتحديد هويّة الرّأس المدبّر للعصابة المذكورة".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّته ويُدعى: "م. ك." (من مواليد عام 2002، لبناني)، وهو مطلوب بالعديد من مذكّرات التّوقيف وبلاغات بحث وتحرٍّ بجرائم قتل، سلب، تشكيل عصابة، وإطلاق نار"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2024-05-31 وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات شعبة المعلومات من تنفيذ عمليّة نوعيّة وخاطفة في محلة بعلبك، أوقفته خلالها".
وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة ترؤُّسه عصابات تنفّذ عمليّات سرقة وسلب درّاجات آليّة بقوّة السّلاح، وأنّه كان يزوّد أفرادها بالأسلحة الحربيّة لتنفيذها، ومن ثمّ يشتري منهم الدرّاجات المسروقة والمسلوبة ويبيعها في محلّة بريتال لأحد الأشخاص. وأضاف أنّه قام بنقل عشرات الدرّاجات المسروقة من منطقة الضاحية إلى بريتال، واعترف بتعاطي المخدّرات".
وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف مطلوب في بعلبك يترأس عصابات سرقة وسلب دراجات آلية بقوة السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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