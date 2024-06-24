مسئولة فلسطينية تستنكر استمرار واشنطن في تقديم الدعم لإسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة -

استنكرت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، رتيبة النتشة، بشدة استمرار الولايات المتحدة في دعم حكومة الإحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو رغم كافة الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت رتيبة النتشة ـ في مداخلة خاصة لقناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (الإثنين) ـ "الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لزيارة واشنطن عبر طائرة عسكرية أمريكية تؤكد استمرارها في دعم ومساندة حكومة الاحتلال في مواصلة الحرب على قطاع غزة".

وأوضحت المسئولة الفلسطينية أن هذه الزيارة تأتي في إطار قلق وتخوف الولايات المتحدة من المساءلة الدولية جراء الاستخدام المفرط للاسلحة المدمرة من قبل قوات الاحتلال ضد أهالي غزة، وسقوط المزيد من الشهداء والضحايا في رفح الفلسطينية.

وأكدت النتشة أن الولايات المتحدة غير معنية بتوسع رقعة الصراع في غزة، ولكنها تحاول التحكم وضبط النفس حتى لا يتحول الصراع إلى حرب إقليمية، وتعمل على تجنب وقوع خسائر استراتيجية أكبر.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تحاول تجنب الصراع مع الجبهة اللبنانية، لكنها أيضا لا تستطيع التخلي عن حليفها (إسرائيل)، بل تحاول الاتفاق معها على آليات عسكرية تعطي شرعية لعملياتها العسكرية في المنطقة مما يخلق المزيد من التوتر الإقليمي.

الاتحاد الأوروبي: الأزمة في غزة وصلت إلى نقطة انهيار جديدة والنسيج المجتمعي بدأ يتأكل

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الأزمة في قطاع غزة المنكوب جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل وصلت إلى نقطة انهيار جديدة وأن توصيل أي مساعدات إنسانية ذات معنى داخل القطاع أصبح مستحيلًا تقريبًا حيث إن نسيج المجتمع المدني هناك بدأ يتأكل.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش حول آخر الأوضاع الإنسانية والقيود المفروضة على وصول المساعدات في قطاع غزة.

وذكر البيان ، الذي نقلته دائرة الشئون الخارجية التابعة للاتحاد عبر موقعها الرسمي ، أن المدنيين في غزة الذين يعانون من الجوع يلجأون حاليًا إلى إجراءات يائسة للحصول على المساعدات المحدودة التي تتدفق في حين يضطر شركاؤنا بسبب العمليات العسكرية المستمرة وانهيار القانون والنظام في غزة إلى العمل في بيئة غير آمنة على الإطلاق.

وأكد البيان أن أخر التحديثات الواردة من المنظمات الإنسانية التي تحاول تقديم المساعدات الأساسية مثيرة للقلق بشكل كبير حتى أن العمليات الإنسانية أصبحت معرضة لخطر الانهيار إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.