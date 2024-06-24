اخبار العالم

تضارب حول فترة قطع الكهرباء فى قنا| المواطنون: 5 ساعات.. والشركة: 3 فقط

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي :

قال مصدر مسئول بكهرباء قنا، إن تخفيف الأحمال جرى تنفيذه بالمحافظة ثلاث ساعة على أن تتم على مرحلتين خلال الفترة الصباحية والمسائية بالتساوي بين جميع المناطق، تنفيذا لتوجيهات وزارة الكهرباء بزيادة تخفيف الأحمال ساعة إضافية لمدة ٤٨ ساعة بشمل مبدئي.

في المقابل تقدم عدد من المواطنين بشكاوى لغرفة الأزمات والطواريء بقنا لانقطاع الكهرباء من ٤ إلى ٥ ساعات بأغلب مناطق المحافظة.

وطالب الأهالي من هندسة الكهرباء قنا بعدالة توزيع تخفيف الأحمال على جميع المناطق بالعدل، مع ضرورة نشر جدول الأعطال على المواطنين.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا