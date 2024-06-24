تضارب حول فترة قطع الكهرباء فى قنا| المواطنون: 5 ساعات.. والشركة: 3 فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي :

قال مصدر مسئول بكهرباء قنا، إن تخفيف الأحمال جرى تنفيذه بالمحافظة ثلاث ساعة على أن تتم على مرحلتين خلال الفترة الصباحية والمسائية بالتساوي بين جميع المناطق، تنفيذا لتوجيهات وزارة الكهرباء بزيادة تخفيف الأحمال ساعة إضافية لمدة ٤٨ ساعة بشمل مبدئي.

في المقابل تقدم عدد من المواطنين بشكاوى لغرفة الأزمات والطواريء بقنا لانقطاع الكهرباء من ٤ إلى ٥ ساعات بأغلب مناطق المحافظة.

وطالب الأهالي من هندسة الكهرباء قنا بعدالة توزيع تخفيف الأحمال على جميع المناطق بالعدل، مع ضرورة نشر جدول الأعطال على المواطنين.