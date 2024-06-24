وفاة 22 شخصًا بينهم 18 صينيًا في حريق بمصنع للبطاريات في كوريا الجنوبية

توفي 22 شخصاً بينهم 18 من الرعايا الصينيين جراء حريق هائل اندلع في مصنع لبطاريات الليثيوم في كوريا الجنوبية، على ما ذكرت فرق الإطفاء في البلاد، مشيرة إلى ان شخصاً لا يزال مفقوداً.
وكان نحو مئة شخص يعملون داخل المصنع عندما سمعوا سلسلة من الانفجارات من الطابق الثاني حيث يتم التحقق من بطاريات الليثيوم وتوضيبها، بحسب ما ذكر المسؤول في فرق الاطفاء كيم جين-يونغ.
وبعد أن تمكن رجال الاطفاء من إخماد الحريق الهائل، دخلوا إلى المبنى المتفحم من أجل إخراج الجثث.
واشار كيم جين-يونغ إلى أن "معظم الجثث محترقة بشدة والتعرف عليها سيستغرق بعض الوقت".
وأضاف أن فرق الانقاذ تبحث عن شخص لا يزال مفقودا. كما تقوم "بعمليات تبريد لمنع امتداد الحريق إلى المصانع المجاورة".
ويقدر عدد بطاريات الليثيوم التي كانت مخزنة في الطابق الثاني من المصنع بحوالى 35 ألفا فيما تضم مواقع أخرى منه كميات أخرى من البطاريات أيضا.
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