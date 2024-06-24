لابيد: نتانياهو خطير على أمن إسرائيل وليس مؤهلا ليكون رئيسا للحكومة

أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطير على أمن إسرائيل وليس مؤهلا ليكون رئيسا للحكومة".

وكان قد رأى زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن "حكومة نتانياهو مجنونة وتخوض صراعات داخلية وعاجزة ولا تهتم بالجنوب ولا بالشمال"، لافتاً الى أنه "منذ لحظة استقالة غانتس أصبحت لدينا الوسائل وسنعمل معا لإسقاط الحكومة".

وشدد لابيد، على ـنه "يجب الإطاحة بهذه الحكومة وأعتقد أنه من الممكن فعل ذلك".

في اليوم الـ262 من الحرب على غزة، أفادت منظمة "أنقذوا الطفولة" البريطانية بأن "تقديراتها تشير إلى فقدان نحو 21 ألف طفل في قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع"، في حين شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية واسعة شملت عشرات الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية.