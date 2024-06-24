ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 37626 قتيلا و86098 مصابا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في التقرير الاحصائي اليومي لعدد ضحايا الحرب الاسرائيلية على القطاع، أنه وصل لمستشفيات قطاع غزة 28 شهيدا و66 مصابا، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة"، مضيفة "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

وعليه، أعلنت الوزارة عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 37626 شهيدا و86098 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، في حين يعيش القطاع كارثة إنسانية جراء القصف الذي يستهدف المدنيين والحصار ونقص المساعدات الإنسانية.