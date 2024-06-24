شكرا لقرائتكم خبر عن راعى مصر عضو التحالف الوطنى تنظم المؤتمر السنوى للأرامل والأيتام بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمر الأرامل والأيتام الثاني عشر تحت شعار " قادرة على التحدي " في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار رؤية المؤسسة لتحسين الصحة النفسية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وذكرت المؤسسة أن المؤتمر الذي يعقد على مدار 3 أيام ضم حوالي 750 مستفيدا، وقدم أنشطة توعوية وتثقيفية وبعض الأنشطة الترفيهية المختلفة لهذه الفئات كما قدم المؤتمر أنشطة وبرامج توعوية مختلفة للمرأة .

وسادت أجواء من الفرح والسعادة بين المشاركين خلال فعاليات المؤتمر مقدمين الشكر لمؤسسة راعي مصر لحرصها على تنظيم هذا المؤتمر بشكل سنوي وإدخال البهجة والفرحة على قلوبهم من خلال البرامج الهامة التي تقدم لهم أو الأنشطة الترفيهية .

وقال المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر إن المؤتمر قدم برنامجًا توعويًّا وتعليميًّا وتثقيفيا وترفيهيًّا للفئات الأولى بالرعاية، وذلك من منطلق حرص المؤسسة على بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته على كافة المستويات مؤكدا حرص المؤسسة على تعليم هذه الفئات مهارات جديدة ستنعكس بالايجاب على حياتهم اليومية.

وأوضح أن المؤتمر يقوم بدور مهم في تغيير بعض المفاهيم والعادات الخاطئة لدى السيدات والفتيات في القرى كما يقدم المؤتمر ندوات للفتيات والسيدات عن التمكين الاقتصادي وكيفية إدارة المشروعات حتى تكون المرأة قادرة على مواجهة التحديات وتنشئة أبنائها بشكل سليم.

