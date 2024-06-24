قداس في كنسية مار شربل اهدن لراحة أنفس الشبيبة

أقيم قداس في كنيسة مار شربل اهدن، بدعوة من لجنة الشبيبة الرعوية اهدن زغرتا، لراحة انفس الشبيبة الذين انتقلوا الى الحياة الابدية، ترأسه الخوراسقف اسطفان فرنجية وعاونه الشماس ادوار فرنجية والشماس ويليام المكاري، وحضره "شبيبة كاريتاس" والفرسان والطلائع والكشافة وحشد من المؤمنين.

بعد تلاوة الانجيل المقدس كانت عظة للخوراسقف فرنجية تحدث فيها عن "دور الرجاء في حياتنا واهميته"، وقال: "علينا ان ننتظر الخلاص من السماء بما يعنيه من روحانية ومعان دينية".

ولفت الى "دور الشبيبة ورسالتهم في الرعية والكنيسة انطلاقا من المؤسسات واللجان العاملة فيها كلجنة الشبيبة وكاريتاس والفرسان والطلائع والكشافة وكافة الشبيبة". وقال: "نحن ابناء القيامة والرجاء وعلى هذه القيم نعيش مسيحيتنا التي بدونها لا معنى لايماننا".