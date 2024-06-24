"LIFE" اقامت حفل تخرّج لدفعة جديدة من 180 طالب لبناني للالتحاق بسوق العمل

أقامت الشبكة المهنية العالمية التي تعمل على تمكين المجتمع اللبناني "LIFE"، حفل تخرّج لدفعة جديدة من 180 طالب لبناني للالتحاق بسوق العمل، واحتفلت بإنجازاتهم الأكاديمية بحضور كبار رجال الأعمال اللبنانيين. تمّ تكريم الخريجين الجدد الذين يتلقون تعاليمهم في أعرق الجامعات الشريكة في لبنان والخارج.

ويندرجون ضمن مجموعة مؤلفة من 425 طالب بدعم من LIFE خلال حفل أقيم في Beirut Digital District، بمناسبة استكمالهم لشهادة البكالوريوس والدراسات العليا تمهيداً للانطلاق في الحياة المهنية. وتغطّي الشبكة الرسوم الدراسية للطلاب فتخفّف العبء المالي عنهم، وتمكّنهم بالتالي من الحصول على تعليم عالي الجودة في لبنان والخارج.