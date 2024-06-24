امتحانات الثانوية العامة.. 105 سؤالاً استرشادياً بالإجابات لاختبار اللغة الأجنبية الثانية -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على توفير نماذج استرشادية لامتحان اللغة الأجنبية الثانية وذلك قبل ساعات قليلة من بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع.

وتحتوي النماذج الاسترشادية على حوالي 105 سؤالا بالإجابات الخاصة بهم من قبل وزارة التربية والتعليم، إذ أجاب على تلك النماذج مجموعة كبيرة من المختصين في اللغة الأجنبية الثانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتتكون الصور التي حصل عليها "الخليج 365"، على عددا من الأسئلة يتبعها إجابتها مدون على كل إجابة رقم السؤال الخاص بها.

وللحصول على رابط النموذج الاسترشادي بالأسئلة الخاصة وإجاباتها (اضغط هنا).

وتنطلق غدا الثلاثاء، امتحان اللغة الأجنبية الثانية في كافة محافظات الجمهورية بالمواد المضافة للمجموع، وسط إجراءات مشددة من قبل الوزارة والجهات المعنية بتأمين العملية الامتحانية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024 تشمل الآتي:

_ 30% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة.

_ 40% من الأسئلة للمستويات العقلية المتوسطة.

_ 30% من الأسئلة للمستويات العقلية العليا.

وبحسب الوزارة فإن امتحان اللغة الأجنبية الثانية يشمل 31 سؤالا والدرجة الكلية 40 درجة.

كما أن الأسئلة المقالية في الامتحان عبارة عن سؤالين فقط مخصص لهما 6 درجات، والموضوعية عددها 29 سؤالًا مخصص لها 34 درجة.

اقرأ أيضا:

"تتلظى" تثير الجدل في الثانوية العامة.. رئيس مجمع اللغة العربية يوجه انتقادات و"التعليم" تتحرك

ننشر مواعيد امتحانات الدور الثاني لكافة المراحل التعليمية في الجيزة(مستند)