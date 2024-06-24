اليوم.. قطع الكهرباء من 3 إلى 5 ساعات في الإسكندرية لتخفيف الأحمال (المناطق والمواعيد)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حصل الخليج 365 على جدول تخفيف الأحمال الذي تطبقه شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء على مدار يومي 23 و24 يونيو الجاري بواقع 3 ساعات متصلة بشكل أساسي وتصل إلى 5 ساعات منفصلة في بعض المناطق.

ووفقا للجدول تمتد خطة تخفيف الأحمال بأنحاء محافظة الإسكندرية بين الساعة الثانية ظهرا والعاشرة مساءا، على أن يبدأ تفعيل الانقطاع بساعة مبكرة عن المعتاد في الجدول السابق بكل منطقة ويمتد لنحو 3 ساعات أساسية.

وتبدأ فترة الانقطاع في المجموعات (1و3 و6) من الساعة الرابعة عصرا - بدلا من الساعة الخامسة- وتمد حتى السابعة مساءا.

وتبدأ فترة انقطاع التيار الكهربائي قي المجموعات (2 و4 و5) من الساعة الخامسة مساءا - بدلا من السادسة - وتستمر حتى الثامنة مساءا.

وتبدأ فترة الانقطاع في المجموعات (8 و9) من الساعة الثالثة عصرا - بدلا من الرابعة - وتمتد حتى السادسة مساءا، ويتم تكرار قطع التيار الكهربائي في ذات المجموعات من الساعة الثامنة حتى العاشرة مساء، بإجمالي مدة انقطاع 5 ساعات منفصلة.

ويبدأ تفعيل قطع التيار الكهربي في المجموعات 7 و10 و11 من الساعة الثانية ظهرا - بدلا من الساعة الثالثة - ويمتد حتى الخامسة مساءا.

وكانت أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر ، اليوم الإثنين، بيانا نفت فيه استثناء المحافظات الساحلية من تخفيف الأحمال، مؤكدة أن ما يتم تداوله عار تماما من الصحة.