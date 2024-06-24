نتنياهو: من يقول إن الجيش غير قادر على الانتصار يقوم بالتشويه

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن من يقول إن الجيش غير قادر على الانتصار يقوم بالتشويه والتحريض على إضعاف معنويات إسرائيل في حين أنها تخوض حربا متعددة الجبهات.

وأضاف أن تلك الحملة تقودها إيران التي تريد تدمير إسرائيل.

ونقلت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت قوله إنهم ملتزمون بالمقترح الإسرائيلي لصفقة التبادل الذي رحب به بايدن وإن موقفهم لم يتغير.

بالمقابل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن نتنياهو قال إن حماس تحت الردع لن تشن هجمة، وإن كل ما قاله كان غير حقيقي.