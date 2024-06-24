بمشاركة 200 لاعب.. محافظ جنوب سيناء يشهد انطلاق البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، انطلاق فعاليات البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية بمدينة شرم الشيخ، وتنظمها الشركة الإيطالية المنظمة لكرة القدم الشاطئية حول العالم، تحت رعاية التليفزيون الإيطالي.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن بطولة كرة القدم الشاطئية يجري تنظيمها بمدينة السلام للعام الرابع على التوالي، وهذا يؤكد ما تتمتع به شرم الشيخ من مقومات عالمية لاستضافة البطولات الرياضية الدولية، مؤكدًا على حرصه ورعايته لهذه البطولات التي تسهم بدرجة كبيرة في دعم السياحة الرياضية بشكل خاص، والترويج للمقاصد السياحية بجنوب سيناء بشكل عام.

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر للقائمين على تنظيم هذه البطولة الدولية، لافتًا إلى أن شرم الشيخ أصبحت مركزًا عالميًا لاستضافة كافة المحافل والفعاليات الدولية.

ومن جانبه، قال موريتسيو يوريو، المدير التنفيذي للبطولة، إن البطولة خلال الفترة من 24 يونيو الجاري حتى 6 يوليو المقبل، بمشاركة 200 لاعب من عدة دول منها " البرازيل، فرنسا، ايطاليا، لوكسمبرج، الأرجنتين، مصر"، وتتضمن البطولة 4 أشواط، كل شوط يضم 12 لاعب.

وأوضح أنه جرى تقسيم الأشواط على مدار أسبوعين كل أسبوع يتضمن شوطين، الأول بين "البرازيل وفرنسا ومصر وإيطاليا، الثاني بين " مصر وإيطاليا ولكسمبورج والأرجنتين "