كانت في طريقها لمحال المشويات بالقاهرة والجيزة.. ضبط 400 كيلو دجاج نافق بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم كمية كبيرة من الدواجن النافقة محملة على ظهر سيارة ربع نقل بمركز يوسف الصديق.

قاد المهندس محمد إمبابي، مدير عام الرقابة التموينية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة تحت إشراف المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، طاردت خلالها سيارة ربع نقل مغطاة بالقماش من الخلف تحمل كمية من الدواجن المجمدة.

أُوقفَت السيارة في أحد الطرق الداخلية بمركز يوسف الصديق، حيث تبين أنها تحمل 400 كيلو من الدواجن النافقة والفاسدة التي لا تصلح للاستخدام الآدمي وتضر بصحة الإنسان.

جرى التحفظ على السيارة والمضبوطات، حيث اعترف قائدها بأنه اشترى هذه الكمية من الدجاج النافق من إحدى المزارع، وكان يحاول بيعها لمحلات المشويات في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة. أُخطرت نيابة مركز إبشواي التي قررت مصادرة السيارة والمضبوطات ومباشرة التحقيقات مع قائد السيارة.