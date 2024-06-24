رئيس أركان الاحتلال: نقترب من لحظة القضاء على لواء رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي، إن الجيش يقترب من لحظة القضاء على لواء رفح التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن من يقول إن الجيش غير قادر على الانتصار يقوم بالتشويه والتحريض على إضعاف معنويات إسرائيل في حين أنها تخوض حربا متعددة الجبهات.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال، أن تلك الحملة تقودها إيران التي تريد تدمير إسرائيل.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن نتنياهو قوله، إنهم ملتزمون بالمقترح الإسرائيلي لصفقة التبادل الذي رحب به بايدن وإن موقفهم لم يتغير.

بالمقابل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن نتنياهو قال إن حماس تحت الردع لن تشن هجمة، وإن كل ما قاله كان غير حقيقي.