نتنياهو اكد بان المرحلة العنيفة من المعارك ضد حماس على وشك الانتهاء: لن ننهي الحرب دون إعادة الاسرى

اعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إن إسرائيل لن تنهي حربها على قطاع غزة، قبل إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وادعى أن تل أبيب ملتزمة بالمقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأكد نتانياهو أن "المرحلة العنيفة من المعارك ضد حماس على وشك الانتهاء. هذا لا يعني أن الحرب على وشك الانتهاء، لكن الحرب في مرحلتها العنيفة على وشك الانتهاء في رفح". وقال نتانياهو: "بعد انتهاء المرحلة العنيفة، سنعيد نشر بعض قواتنا نحو الشمال، وسنفعل ذلك لأغراض دفاعية في شكل رئيسي، لكن أيضا لإعادة السكان النازحين إلى ديارهم".

وبمواجهة الضغوط الشديدة من الرأي العام الإسرائيلي، اعتبرت مصادر إسرائيلية مطلعة، أن نتانياهو يتراجع بذلك عن التصريحات التي أدلى بها أمس، الأحد، خلال المقابلة التي أجرتها معه القناة 14 الإسرائيلية ووصفتها عائلات أسرى في قطاع غزة بأنها "تراجع نتنياهو عن مقترح بايدن"، واتهمته بعرقلة جهود التوصل إلى اتفاق تبادل مع حماس.

وكان نتانياهو قد قال في أول مقابلة معه تجريها قناة تلفزيونية إسرائيلية منذ بدء الحرب، إنه لن يقبل إلا باتفاق "جزئي" مع حركة حماس لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة منذ 7 من تشرين الأول الماضي، مشددا على أن إسرائيل ستواصل حربها على غزة، وأكد أن الجيش سيظل في القطاع، وقال: "لست على استعداد لإنهاء الحرب وترك حماس كما هي".