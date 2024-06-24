البنتاغون: جهودنا تنصب على التوصل لحل دبلوماسي للتوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

اعلن البنتاغون بان جهودنا تنصب على التوصل لحل دبلوماسي للتوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. ولفت البنتاغون الى ان حاملة الطائرات "آيزنهاور" ستظل في شرق المتوسط لفترة وجيزة قبل عودتها إلى الولايات المتحدة، ولفت الى اننا نركز على الحيلولة دون توسع الصراع في المنطقة.

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