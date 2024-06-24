النشرة: جريحان بإنقلاب سيارة من نوع تويوتا "Avanza" في تعمير حارة صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، "بإنقلاب سيارة من نوع تويوتا "Avanza" في تعمير حارة صيدا بداخلها شخصان، حيث أصيبا بجراح وتم نقلهما إلى المستشفى، وقد وصفت حالتهما بالمستقرة".

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