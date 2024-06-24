المنتدى الاقتصادي العالمي: لبنان يتقدّم في مؤشر الجاهزية للتحوّل في الطاقة

صدرت عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة "أكسنتور" نسخة العام ٢٠٢٤ من مؤشّر الجاهزية للتحوّل في الطاقة "تشجيع التحوّل الفعّال في الطاقة" حيث حلّ لبنان في المرتبة ٨٥ في العالم وفي المرتبة الثامنة إقليميًّا بنتيجة ٥٢،٠، في تحسن ملحوظ عن العام ٢٠٢٣ حيث كان في المركز ١١٢ عالمياً و١٢ إقليمياً بنتيجة ٤٥،٢K ما يعني بروز لبنان من بين البلدان التي سجلت تحسنًا كبيرًا في خلال الأعوام الخمسة الماضية، بحسب التقرير.

ويهدف المؤشر إلى قياس أداء "أنظمة الطاقة والجاهزية للتحوّل في الطاقة في ١٢٠ بلدًا حول العالم. وقد أشار إلى أنه رغم التحسن في جاهزية التحول الطاقي في العالم، فإن وتيرة التحسّن قد تباطئت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب التقلبات الاقتصادية وتصاعد التوترات الجيوسياسية والتغيّرات التكنولوجية".

وقد احتلت السويد المركز الأول عالميًّا بـ ٧٨،٤ نقطة، فيما تصدّرت قطر إقليميًّا (المركز ٥٠ عالميًّا) بـ ٥٧،٣.