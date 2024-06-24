قوى الامن عممت صورة مطلوب للاشتباه بقيامه بعمليات سرقة

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة في بيان، بانها تعمّم بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المطلوب: - م. ن. (مجهول باقي الهوية) للاشتباه بقيامه بجرائم سرقة.

وحذّرت المديرية العامة لقوى الامن المواطنين من الوقوع ضحيّته، وطلبت من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بمفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين: 810170-01 أو 810171-01، للإدلاء بما لديهم، علماً بأن كل مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان وفقاً للقانون.