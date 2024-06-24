هاشم: آموس هوكشتاين لم يُجب نبيه بري على نتائج زيارته اسرائيل

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن "لبنان يعيش حالة حرب، وقرار توسعة الحرب ليس بيد اللبنانيين ولا بيد حزب الله، إنما بيد اسرائيل، مشيراً الى أن أميركا لا تريد الحرب".

ولفت هاشم، في حديث لقناة "الحرة"، الى أن "زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الأخيرة للبنان ليس لها علاقة بزياراته السابقة، إنما هدفت لتخفيف التوتر، وكان جواب نبيه بري أنه يجب الضغط على الإسرائيلي لتخفيف حدة التوتر والعودة الى قواعد الإشتباك".

وأكد هاشم أن "هوكشتاين لم يُجب بري على نتائج زيارته الى اسرائيل، ما يعني أن الزيارة لم تكن ناجحة، كما أنه لم يُبلّغ برّي بموعد عودته الى بيروت".