الحشيمي: تعاطي الحكومة اللبنانيّة مع تهديد نصرالله لقبرص وتقرير "تلغراف" غير مقبول

أكد النائب بلال الحشيمي، أن "تهديد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله جزيرةَ قبرص كان غيرَ مقبولٍ من قسم كبيرٍ من اللبنانيين"، مشيراً الى أنه "كان على الدولة اللبنانية أن ترد على هذا التهديد وعلى مقال صحيفة تلغراف ببيان صريح وواضح، إلاّ أننا لم نسمع إلاّ تصريح وزير الخارجية، وهذا أمر غير مقبول".

ولفت الحشيمي، في حديث لقناة "الحرة"، الى أنه "أصبح من الضرورة أن توضح الحكومة اللبنانية للعالم أنه نعم لدينا حرب ولكن لن نسمح أن تنتقل الحرب الى ما بعد قبرص، لأن الأمر سيؤثر سلباً على لبنان والشعب اللبناني".

وأعرب عن "عتبه على رئيس الحكومة والحكومة ككل التي تضمّ الأفرقاء الذين يأخذون لبنان الى طريقٍ مجهول".