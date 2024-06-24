تفاصيل ارسال المغرب لغزة 40 طنا من المساعدات الطبية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية المغربية اليوم الإثنين أن المغرب بدأ إرسال 40 طنا من المساعدات الطبية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضافت الوزارة أن المساعدات تشمل معدات ومستلزمات جراحية لعلاج الحروق والكسور بالإضافة إلى أدوية للأطفال.

وقال مصدر دبلوماسي كبير إن المساعدات نقلت جوا وسوف يجري تحمليها على شاحنات تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني عند معبر كرم أبو سالم الحدودي الذي استخدمه المغرب لأول مرة لتسليم المساعدات في مارس .

وتقول السلطات المغربية إنها تستفيد من علاقاتها مع إسرائيل لتعزيز السلام والدفاع عن حقوق الفلسطينيين، لكن المدن المغربية شهدت احتجاجات كثيرة تنتقد هذه العلاقات منذ بداية الحرب في غزة.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى استشهاد أكثر من 37600 شخص وتدمير جزء كبير من قطاع غزة.

وأكد عدنان أبو حسنة، المتحدث بسم وكالة الأونروا، أن الإحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 180 مؤسسة تابعة للأونروا في قطاع غزة، إضافة إلى مقتل 93 شخصا من العاملين بالوكالة في غزة.



ومن جهة اخري قال عدنان أبو حسنة، أن الأونروا هو شريان الحياة للفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أن الوكالة تعمل على تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

وأكد أن قوات الاحتلال تستهدف المدنيين الفلسطينيين وتقصفهم خلال تلقيهم للمساعدات، مشددا على أن 90٪ من أطفال غزة يعانون من فقر غذائي.

أوضح أنه لا توجد حراسة على الشاحنات التي تمر من معبر كرم أبو سالم، ومجموعة من أهالي غزة يتواجدون على الطرق؛ لاستقبال المساعدات، وعندما يجتمع المواطنون حول الشاحنات؛ يتم استهدافهم من قبل قوات الاحتلال.

وأكد أن الخيار الوحيد خلال الفترة الحالية، هو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووجود ممرات إنسانية آمنة للمواطنين وللعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، منوها باستشهاد 193 من العاملين في الأونروا في قطاع غزة.

أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أن أجساد أهالي قطاع غزة لم تعد لديها القدرة على مواجهة الأمراض، وبعض عائلات غزة يتناولون وجبة واحدة كل 3 أيام، ولدى الرضع عدم كفاية غذائية، موضحا أن المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية لا تدخل غلى قطاع غزة إلا من معبر كرم أبو سالم.

وأشار "أبو حسنة"، إلى أن هناك إشكالية في آلية عمل واستقبال معبر كرم أبو سالم للمساعدات، مؤكدا أن الشاحنات تمر من المعبر، ولكن لا بد أن يكون نقلها بأمان إلى مناطق في قطاع غزة.



وقال عدنان أبو حسنة، متحدث أونروا في غزة، إن الأوضاع في قطاع غزة خطيرة للغاية، فهناك مليون و700 ألف فلسطيني يتم حشرهم في حوالي 59 كم، بالتالي أي استخدام للقوة في تلك المناطق، والتي تعتبر مناطق إنسانية أيضا، سيؤدي لمقتل وجرح المئات من الفلسطينيين.

وأضاف "أبو حسنة"، أن هذا الواقع المرير يصاحبه تدهورا كبيرا في الأوضاع الإنسانية على مستوى المساعدات الغذائية والقطاع الصحي الذي يشهد انهيار كبير وغير مسبوق، فالحديث يدور حول مئات الآلاف من الفلسطينيين مرضى بكل أنواع الأمراض فهناك إصابات بالكبد الوبائي والأمراض المعوية والأمراض الرئوية.