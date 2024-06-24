اخبار العالم

1000 وجبة غذائية للأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة ضمن جهود التحالف الوطنى.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 وجبة غذائية للأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة ضمن جهود التحالف الوطنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الإثنين، 24 يونيو 2024 08:00 م

ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، اليوم، بتوزيع 1000 وجبة غذائية جاهزة على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة البحيرة.

وحرصت المؤسسة على أن تتضمن كل وجبة جميع العناصر الغذائية اللازمة لتوفير وجبة متكاملة تغذي أفراد الأسرة، وذلك إيمانًا منها بأهمية التغذية السليمة في تعزيز الصحة العامة وبناء مجتمع قوي.

تم تنفيذ عملية التوزيع من خلال مجموعات من المتطوعين من أعضاء المؤسسة، الذين قاموا بطرق أبواب الأسر المستفيدة وتسليمهم الوجبات الغذائية. وقد لاقت هذه المبادرة استحسانًا كبيرًا من الأسر المستفيدة، الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لمؤسسة نبيل الكاتب الخيرية وللتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على اهتمامهم بتحسين ظروفهم المعيشية.

توزيع 1000 وجبة غذائية
توزيع 1000 وجبة غذائية

 

توزيع وجبات غذائية
توزيع وجبات غذائية

 

خلال توزيع الوجبات
خلال توزيع الوجبات

 

المتطوعين يقوميون بتوزيع الوجبات
المتطوعين يقوميون بتوزيع الوجبات

 

جهود التحالف الوطنى
جهود التحالف الوطنى

 

توزيع 1000 وجبة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية
توزيع 1000 وجبة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements