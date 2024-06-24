شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 وجبة غذائية للأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة ضمن جهود التحالف الوطنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، اليوم، بتوزيع 1000 وجبة غذائية جاهزة على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة البحيرة.

وحرصت المؤسسة على أن تتضمن كل وجبة جميع العناصر الغذائية اللازمة لتوفير وجبة متكاملة تغذي أفراد الأسرة، وذلك إيمانًا منها بأهمية التغذية السليمة في تعزيز الصحة العامة وبناء مجتمع قوي.

تم تنفيذ عملية التوزيع من خلال مجموعات من المتطوعين من أعضاء المؤسسة، الذين قاموا بطرق أبواب الأسر المستفيدة وتسليمهم الوجبات الغذائية. وقد لاقت هذه المبادرة استحسانًا كبيرًا من الأسر المستفيدة، الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لمؤسسة نبيل الكاتب الخيرية وللتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على اهتمامهم بتحسين ظروفهم المعيشية.



توزيع 1000 وجبة غذائية



توزيع وجبات غذائية



خلال توزيع الوجبات



المتطوعين يقوميون بتوزيع الوجبات



جهود التحالف الوطنى