الجيش الإسرائيلي: تأكدنا من مقتل لواء أثناء هجوم 7 تشرين وجثته محتجزة في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "تأكد مقتل لواء أثناء هجوم السابع من تشرين الأول وأن جثته محتجزة في قطاع غزة".

وفي اليوم الـ262 من الحرب على غزة، أفادت منظمة "أنقذوا الطفولة البريطانية" بأن "تقديراتها تشير إلى فقدان نحو 21 ألف طفل في قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع"، في حين شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية واسعة شملت عشرات الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية.

وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعداده لصفقة جزئية "لتحرير الأسرى يستأنف الحرب بعدها لاستكمال أهدافها"، وكشف خطته لما بعد الحرب بأنه "يريد إنشاء إدارة مدنية بالتعاون مع فلسطينيين محليين لإدارة غزة".