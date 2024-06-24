بوريل: لضرورة دعم جهود فرنسا وأميركا لتفادي نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله

أشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الى أن "التكتل توصل إلى اتفاق سياسي بشأن فرض المزيد من العقوبات على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والمستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف".

ولم يقدم بوريل المزيد من التفاصيل حول العقوبات.

ودعا الى "دعم جهود فرنسا وأميركا لتفادي نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله"، موكداً أن " الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بشأن مزيد من العقوبات على حماس ومستوطنين".