أشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الى أن "التكتل توصل إلى اتفاق سياسي بشأن فرض المزيد من العقوبات على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والمستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف".
ولم يقدم بوريل المزيد من التفاصيل حول العقوبات.
ودعا الى "دعم جهود فرنسا وأميركا لتفادي نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله"، موكداً أن " الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بشأن مزيد من العقوبات على حماس ومستوطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر بوريل: لضرورة دعم جهود فرنسا وأميركا لتفادي نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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