نقل موقع "اكسيوس" الاميركي عن عضو كبير في فريق المفاوضات الإسرائيلي، إن "إسرائيل أرسلت بعد تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في الكنيست رسائل إلى حماس عبر الوسطاء (قطر ومصر) تؤكد فيها التزامها بمقترح صفقة الاسرى".
وأشار العضو الكبير في فريق المفاوضات إلى أن "إسرائيل نقلت للوسطاء مقطع الفيديو الذي قال فيه نتانياهو إن إسرائيل لا تزال ملتزمة بالصفقة، وطلب نقلها إلى حماس".
واوضح المفاوض الإسرائيلي بان "كلمة نتانياهو في الكنيست كانت تصحيحًا مهمًا، حتى يومنا هذا لم يقل علنًا أنه يؤيد الاقتراح الإسرائيلي. كلمة نتانياهو تحرك الكرة في ملعب حماس. إذا قالت حماس نعم، سيكون هناك صفقة. نحن الآن بحاجة إلى الدفع من أجل التوصل إلى صفقة بكل ما لدينا".
كانت هذه تفاصيل خبر اكسيوس: إسرائيل أرسلت بعد تصريحات نتانياهو رسائل إلى حماس عبر الوسطاء تؤكد فيها التزامها بمقترح صفقة الاسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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