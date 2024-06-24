الاباتي جوزيف بو رعد: ولادة يوحنا المعمدان كانت علامة اعجوبة ونعمة

اشار عام الرهبانية الانطونية المارونية الاباتي جوزيف بو رعد الى اننا نحتفل بعيد ميلاد يوحنا المعمدان وفي قلب الولادة هناك منطقين، منطق العبودية والمحدود ومنطق النعمة، ويوحنا ولد من نعمة، والله قسم رحمته.

ولفت بورعد خلال قداس بمناسبة عيد مولد مار يوحنا في دير مار يوحنا القلعة بمشاركة الاباء بشارة ايليا بطرس عازار وشربل بوعبود، الى ان ولادة هذا الطفل كانت علامة اعجوبة ونعمة، وكانت تسميته روحنا كعلامة على رحمة الله والمطلوب ان نبقى بهذا الابتهاج، ونحن لماذا صعبة الحرية؟ ونحن نفضل ان يقال لنا ماذا نفعل كي نرتاح، ونحن مع الوقت نفقد الثقة مثل ما حصل مع ابراهيم، والله يريدنا ان نعيش بمنطق النعمة، لانه المنطق الوحيد الذي يجعلنا نكتشف رحة الله ونرحم غيرنا الذين يعيشون معنا. ونحن نصلي بهذه المناسبة كي لا نستسلم لمنطق الشريعة.