أخمد عناصر من الدفاع المدني وبعد جهود دامت منذ الساعة ١٦:٠٠ ولغاية الساعة ١٨:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٦/٢٤ حريقاً شب في مساحة شاسعة من الاعشاب والاشجار والبلان واكوام من الاخشاب في بوارج-البقاع.

كانت هذه تفاصيل خبر احتراق مساحة شاسعة من الاعشاب والاشجار والبلان واكوام من الاخشاب في بوارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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