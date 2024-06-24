شكرا لقرائتكم خبر تدريبات عسكرية تركية أمام سواحل ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الفرقاطة «تي جي غي كمال ريس» أجرت تدريبات قبالة سواحل ليبيا.

وقالت في بيان إن الفرقاطة «تي جي غي كمال ريس» المشاركة في مهمة لمجموعة المهام البحرية التركية، نفذت تدريبات على هبوط وإقلاع المروحيات وإطلاق النار قبالة السواحل الليبية.

كانت تركيا قد نشرت قوات في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني السابقة بقيادة فايز السراج، في قتالها ضد قوات ما يسمي بالجيش الوطني الليبي.

كما أبرمت أنقرة وطرابلس مذكرتين: واحدة أمنية، وأخرى تتعلق بترسيم الحدود البحرية في نوفمبر 2019.