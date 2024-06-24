تدشين الخطة الإستراتيجية لمركز الملك سلمان للإغاثة

دشن المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، بمقر المركز في الرياض أمس، الخطة الإستراتيجية الخاصة بالمركز بحضور المدير العام لمعهد الإدارة العامة، الدكتور بندر بن أسعد السجان، وعدد من قيادات المركز.

وأثنى الدكتور عبدالله الربيعة على الدعم اللامحدود من معهد الإدارة العامة في وضع الخطة الإستراتيجية للمركز، مشيدا بالأداء الرفيع لفريق عمل الخطة.

مكونات الإستراتيجية

واشتملت الخطة الإستراتيجية لمركز الملك سلمان للإغاثة على الرؤية التي تشمل الريادة في الأعمال الإغاثية والإنسانية وما يقدمه المركز للعالم، والرسالة التي تتمثل في الإشراف والتنظيم والتمكين والرقابة على الأعمال الإغاثية والإنسانية في الخارج من خلال عمل مؤسسي متميز يتوافق مع قيم المملكة بجودة عالية ومتميزة.

كما اشتملت الخطة على ثلاث ركائز رئيسية: تعظيم أثر العمل الإغاثي والإنساني، والتميز المؤسسي، وكذلك الاستدامة المالية.

وعملت الخطة الاستراتيجية للمركز على تحقيق 7 من الأهداف، منها: تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية بكفاءة عالية وأثر مستدام، وإبراز دور المملكة في العمل الإغاثي والإنساني الدولي، وتطوير النموذج التشغيلي الداخلي، وتنمية القدرات البشرية، وتحقيق التميز التقني، وكذلك تنمية وتنويع الموارد المالية، بالإضافة إلى تنفيذ 18 مبادرة تترجم هذه الأهداف والركائز من خلال 51 مشروعا، بينما يتم القياس من خلال 26 من مؤشرات الأداء، وأيضا تم ربط المبادرات بجدول زمني يبدأ من الربع الثالث من 2024.

مشروع في اليمن

من جانب آخر، سلّم المركز أدوات المهنة للمستفيدين من مشروع التدريب المهني ودعم مهارات الأعمال في محافظة المهرة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وخلال المشروع، تم منح الأدوات الأساسية لصيانة وميكانيكا السيارات، ليستفيد منها 24 فردًا، وتوفير ماكينات الخياطة لـ30 متدربة، وأدوات النجارة لـ20 مستفيدًا في مديريتي الغيضة وحصوين بمحافظة المهرة.

يذكر أن المشروع يهدف إلى تدريب الشباب والشابات اليمنيين على المهارات المهنية والتقنية والتجارية، التي تشتمل على تصنيع الأغذية، والنول اليدوي، والخياطة، وصيانة السيارات، والهواتف المحمولة، والأجهزة المنزلية، وتقنيات صيانة وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، ويستفيد منه 270 مستفيدًا بشكل مباشر، و1.890 مستفيدًا بشكل غير مباشر.

سلال غذائية

وفي السودان، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة 2.675 سلة غذائية على الأسر النازحة في مركز القطاع الشمالي بولاية الجزيرة، استفاد منها 18.725 فرداً، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقوم بها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.