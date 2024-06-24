نتنياهو يشكل خطرا على أمن إسرائيل ولا تهتم بالجنوب ولا بالشمال .. ما القصة؟

ياسر رشاد - القاهرة - شن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الإثنين، هجوما عنيفا على رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وقال لابيد إن نتنياهو يشكل خطرا على أمن إسرائيل ومواطنيها، وهو غير مؤهل لأن يكون رئيسا للحكومة.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية: نطالب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر.

وفي تصريحات سابقة، قال يائير لابيد إنه لا حدود لفساد وإهمال نتنياهو وعليه الخروج من حياتنا.

وأضاف أن حكومة نتنياهو مجنونة، وتخوض صراعات داخلية، وهي عاجزة، ولا تهتم بالجنوب ولا بالشمال.

وأشار لابيد إلى أن الحكومة الفاسدة فقدت كل القدرة على وقف التدهور السياسي في إسرائيل.

وحذر منتدى عائلات الرهائن والمفقودين رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاثنين، من مغبة إنهاء الحرب في غزة من دون إعادة المحتجزين لدى حماس، مؤكداً أن ذلك سيكون فشلاً وطنياً.



وقال نتنياهو، الأحد، إن المرحلة المكثفة من القتال في قطاع غزة تقترب من نهايتها رغم أن الحرب نفسها لم تنتهِ.

ورأى منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان أن إنهاء القتال في غزة من دون تحرير الرهائن سيكون فشلاً وطنياً غير مسبوق، وانحرافاً عن أهداف الحرب.

وأضاف: إن مسؤولية وواجب إعادة جميع الرهائن يقعان على عاتق رئيس الوزراء، وليس هناك اختبار أكبر من هذا.

وفي أول مقابلة إعلامية إسرائيلية له منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، قال نتنياهو لـ«القناة 14»، الأحد، إن الهدف يبقى إعادة المختطفين، واقتلاع نظام (حماس) في غزة.

لكنه قال أيضاً إنه مستعد لتنفيذ اتفاق جزئي.

وبحسب رئيس الوزراء سيؤدي ذلك إلى إعادة بعض الأشخاص (الرهائن)، ومواصلة الحرب بعد فترة توقف لتحقيق هدف القضاء على (حماس)، وهو ما لا يرغب في التخلي عنه.

ويحث مقترح قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن قبل فترة قصيرة على إطلاق سراح الرهائن، وإبرام اتفاق هدنة.

وتصر حماس على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً للقوات من غزة.

واندلعت الحرب في غزة إثر شنّ حماس هجوماً غير مسبوق داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر، أسفر عن مقتل 1194 شخصاً، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وترد إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرّية أدّت إلى مقتل ما لا يقلّ عن 37598 شخصاً في قطاع غزة، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.