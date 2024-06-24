مباحثات أممية أمريكية حول الوضع السياسي الليبي

ياسر رشاد - القاهرة - اجتمعت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة بليبيا ستيفاني خوري مع كل من المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي بيرنت لمناقشة الوضع السياسي في البلاد.



ونقل تليفزيون الوسط الليبي اليوم عن خوري قولها "إن اللقاء تناول تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي في ليبيا، وضرورة اتخاذ موقف دولي موحد للتغلب على المأزق الراهن وتسهيل عملية سياسية شاملة يقودها ويملكها الليبيون".

وكانت خوري أجرت لقاءات مكثفة اليومين الماضيين مع قادة ومسئولين في ليبيا لبحث سبل الخروج من المأزق السياسي الحالي في ليبيا.

ومن جهة اخري، أجرت البحرية التركية تدريبات قبالة سواحل ليبيا بموجب مذكرات التفاهم والاتفاقات الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج، وحكومة الوحدة الوطنية (المؤقتة) الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.



وقالت وزارة الدفاع التركية، إن الفرقاطة تي جي جي كمال رئيس، المشاركة في عملية لمجموعة المهام البحرية التركية، نفذت تدريبات على هبوط وإقلاع المروحيات وإطلاق النار قبالة السواحل الليبية.

وتوجد أعداد من القوات التركية في قواعد برية وبحرية وجوية في غرب ليبيا، بموجب مذكرات التفاهم والاتفاقات الموقعة مع الحكومتين السابقة والحالية، التي لم يقرها مجلس النواب الليبي في طبرق والتي تواجه أيضاً اعتراضات إقليمية ودولية.

وفي مطلع مارس الماضي، وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية (المؤقتة) عبد الحميد الدبيبة، بصفته وزيراً للدفاع، مذكرة تفاهم في المجالات العسكرية مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، تضمنت رفع كفاءة وحدات الجيش الليبي من خلال البرامج التدريبية النوعية.

ويقوم الجيش التركي بتدريب عناصر من الليبيين في مركز تدريب تابع له في طرابلس، فضلاً عن التدريبات التي يجريها لهم في تركيا.

وسبق ذلك، في أكتوبر 2022، توقيع حكومة الدبيبة اتفاقيتين لتعزيز التعاون الأمني والعسكري في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر 2019 في مجالي التعاون العسكري والأمني.