الصحة العالمية تنتقد رصيف الولايات المتحدة بأنه غير قادر على تزويد الفلسطينيين بالمساعدات

ياسر رشاد - القاهرة - قالت المدير الإقليمي لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بمنظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين إن الرصيف الذي أعيد تشغيله والذي أنشأته الولايات المتحدة قبالة ساحل قطاع غزة غير قادر على تزويد الفلسطينيين بمستوى المساعدات التي يحتاجون إليها.



وتقول المنظمة إنه منذ بدء إسرائيل عمليتها البرية في رفح، انخفض معدل تسليم المساعدات بنسبة 67 بالمائة، مع وجود أكثر من 50 شاحنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية عالقة على الجانب المصري من المعبر إلى المدينة الواقعة جنوب القطاع. وفي الوقت نفسه، سُمح لثلاث شاحنات فقط بالدخول إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.



,تقول إسرائيل إنها سمحت بمرور مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات عبر المعبر، لكنها تقول إن الأمم المتحدة فشلت في استلامها. لكن الأمم المتحدة قالت إن مرور الشاحنات عبر المنطقة يشكل خطورة بالغة بسبب انتشار الفوضى، على الرغم من تعهدات إسرائيل بإنشاء ممر آمن.



وانتقدت جماعات الإغاثة خطة نقل المساعدات إلى غزة عن طريق البحر باعتبارها غير فعالة وتشتيتا للانتباه، مما خفف الضغوط على إسرائيل لفتح المعابر الحدودية البرية التي يمكنها نقل المساعدات بكميات أكبر.

على الرغم من وصول قدر من المساعدات إلى شمال غزة، يقول الخبراء إن القطاع معرض لخطر المجاعة.

كما تواجه المستشفيات المكتظة صعوبة في الحفاظ على الكهرباء بسبب نقص الوقود ونقص في الأدوية، في الوقت الذي تؤوي فيه العديد من الفلسطينيين النازحين.



,ازدادت صعوبة تسليم المساعدات عبر معبرين حدوديين رئيسيين في غزة بعد استيلاء القوات الإسرائيلية على معبر رفح الاستراتيجي مع مصر في مايو. كما واجهت منظمة الصحة العالمية صعوبة في إجلاء حوالي 10 آلاف مريض في غزة تقول إنهم بحاجة ماسة إلى العلاج في الخارج.

تقول منظمة الصحة العالمية إن آخر شحنة مساعدات وصلت إلى غزة كانت شحنة نادرة إلى الشمال إلى مستشفيي كمال عدوان والعودة.

وحذرت من أن الحالة المزرية للمستشفيات وكذلك الظروف المعيشية السيئة و”سوء التغذية الشديد” توفر بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة في غزة، أعلنت اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37626 شهيدا و 86098 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.