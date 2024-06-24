حماس: مستعدون وجادون لمفاوضات حقيقية



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال خليل الحية القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكدت رؤيتنا أنه لا يريد وقف إطلاق النار أو استعادة الأسرى.

وأضاف الحية أن موقف نتنياهو الحقيقي هو أنه يريد استعادة أسراه ومواصلة الحرب، معربًا استعداد الحركة لمفاوضات حقيقية إذا التزم نتنياهو بمبادئ الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ولفت إلى أن "نتنياهو لا يريد إبرام صفقة ويكرر مواقف لا معنى لها عن النصر، نسأل أين تصريحات بايدن وأين قرار مجلس الأمن".

وأوضح أنهم جادون في السعي للتوصل إلى صفقة توقف العدوان وتعيد الأسرى الفلسطينيين، وتحقق وقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وأعرب عن أمله أن ينجح الوسطاء في إلزام الاحتلال بالتوصل إلى صفقة وإنهاء الحرب.