شولتس دعا بكين والاتحاد الاوروبي لايجاد حل بشأن السيارات الكهربائية قبل تموز

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الحكومة الصينية والمفوضية الأوروبية الى "اغتنام فرصة المباحثات المعلنة بشأن قضية الرسوم الإضافية الأوروبية على السيارات الصينية".

وأعلن شولتس، في اجتماع لممثلي الشركات الألمانية في برلين بمناسبة يوم الصناعة السنوي، أنه "من المهم أن يغتنم الاتحاد الأوروبي وكذلك الحكومة الصينية الفرصة للتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر"، مضيفاً "لا يزال هناك وقت".

ورحب بالإعلان عن "حوار بين بروكسل وبكين بشأن الرسوم الجمركية الإضافية التي يريد الاتحاد الأوروبي فرضها بعد تحقيقه في الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية المنتجة في الصين".

واعتبارا من 4 تموز على المفوضية الأوروبية فرض زيادة تصل إلى 28% على الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة.

وقد تصبح هذه الرسوم الجمركية نهائية اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر.

وسعت برلين التي تنشط الشركات المصنعة الالمانية بشكل كبير في الصين، مع السويد والمجر لتجنب هذه العقوبات خوفا من تدابير مماثلة بحق شركاتها.