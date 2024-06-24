"حزب الله": استهدفنا مبنًى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة ‏بالأسلحة المناسبة

أعلن الإعلام الحربي في حزب الله، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها على بليدا ومارون الراس وعيترون، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 24-6-2024 مبنًى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة ‏بالأسلحة المناسبة".

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