أشار سفير لبنان في بريطانيا رامي مرتضى لـ "الجديد"، الى أننا "ندرس مع مجموعة محامين شروط تقديم دعوى على صحيفة التلغراف بحسب القوانين البريطانية بتوجيه من الدوائر المعنية في لبنان حتى سلك الطريق القانوني السليم".
وذكر مرتضى، أن "العقوبات تتراوح بين إلزام الصحيفة بحذف المادة المنشورة أو دفع تعويض وموقفنا من هذا الملف قوي لأنه يسبب ضرراً كبيراً لمرفق حيوي كبير في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير لبنان في بريطانيا: ندرس مع مجموعة محامين شروط تقديم دعوى على صحيفة التلغراف بحسب القوانين البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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