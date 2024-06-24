شكرا لقرائتكم خبر العراق يرصد 5 تريليونات لدعم تسليح قواته المسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة اليوم، أنه تم رصد مبلغ 5 تريليونات دينار، منها 3 تريليونات في موازنة العام الحالي لتعزيز القدرات التسليحية، وتطوير تسليح القوات المسلحة بمختلف صنوفها.

وأشاد السوداني، خلال مراسم افتتاح مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي الجديد، بجهود القادة والضباط الذين اشتركوا في إتمام وتشغيل المركز، الذي جرى إنشاؤه بالتعاون مع شركة تاليس الفرنسية المختصة في معدات الدفاع، على مسار خطط تطوير تسليح القوات المسلحة بمختلف صنوفها، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف: «نهدف إلى الحفاظ على أمن وسيادة العراق على أرضه وأجوائه ومياهه، وهذا محور رئيس ضمن مستهدفات البرنامج الحكومي في مجال الدفاع ومواجهة التحديات الأمنية، ولا سيما في مرحلة ما بعد انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق».

وشدد على جهود الحكومة في «ملاحقة جميع أشكال التهديدات الإرهابية أو الخروقات وبناء قدرات الكشف والإنذار المبكر، خاصة في مجال الكشف المنخفض، ومع تطور مستويات وتقنيات الدفاع الجوي في الدول المجاورة والمنطقة، إلى جانب التأكيد على تطوير توظيف المتصديات، من أحدث الطائرات التخصصية لمواجهة جميع احتمالات الخرق أو العدوان».

وحسب البيان، استمع القائد العام للقوات المسلحة، إلى إيجاز مفصل قدمه قائد الدفاع الجوي بشأن تجهيز المركز الجديد بمنظومة حديثة من رادارات الكشف العالي، في إطار جهود قيادة الدفاع الجوي لتطوير البنى التحتية الخاصة بمراقبة وتأمين سلامة الأجواء العراقية، واستمرار الحكومة في دعم وتعزيز قدرات القيادة والسيطرة على الأجواء العراقية، وحمايتها من الخروقات ورفع مستوى الاستجابة الآنية.