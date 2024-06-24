شكرا لقرائتكم خبر العراق يرصد 5 تريليونات لدعم تسليح قواته المسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشاد السوداني، خلال مراسم افتتاح مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي الجديد، بجهود القادة والضباط الذين اشتركوا في إتمام وتشغيل المركز، الذي جرى إنشاؤه بالتعاون مع شركة تاليس الفرنسية المختصة في معدات الدفاع، على مسار خطط تطوير تسليح القوات المسلحة بمختلف صنوفها، حسب بيان للحكومة العراقية.
وأضاف: «نهدف إلى الحفاظ على أمن وسيادة العراق على أرضه وأجوائه ومياهه، وهذا محور رئيس ضمن مستهدفات البرنامج الحكومي في مجال الدفاع ومواجهة التحديات الأمنية، ولا سيما في مرحلة ما بعد انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق».
وشدد على جهود الحكومة في «ملاحقة جميع أشكال التهديدات الإرهابية أو الخروقات وبناء قدرات الكشف والإنذار المبكر، خاصة في مجال الكشف المنخفض، ومع تطور مستويات وتقنيات الدفاع الجوي في الدول المجاورة والمنطقة، إلى جانب التأكيد على تطوير توظيف المتصديات، من أحدث الطائرات التخصصية لمواجهة جميع احتمالات الخرق أو العدوان».
وحسب البيان، استمع القائد العام للقوات المسلحة، إلى إيجاز مفصل قدمه قائد الدفاع الجوي بشأن تجهيز المركز الجديد بمنظومة حديثة من رادارات الكشف العالي، في إطار جهود قيادة الدفاع الجوي لتطوير البنى التحتية الخاصة بمراقبة وتأمين سلامة الأجواء العراقية، واستمرار الحكومة في دعم وتعزيز قدرات القيادة والسيطرة على الأجواء العراقية، وحمايتها من الخروقات ورفع مستوى الاستجابة الآنية.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يرصد 5 تريليونات لدعم تسليح قواته المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.